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57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali 'kırmızı halı' şıklığı yaşandı

Antalya'da 57.'si düzenlenen Altın Portakal film festivali koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı vardı.

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali 'kırmızı halı' şıklığı yaşandı
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Türkiye'nin en önemli film festivallerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 57'ncisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Ödül töreni ise bu yıl koronavirüs gölgesinde yapıldı. Tören alanına giden kırmızı halıda ise her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.

"Pandemi döneminde nefes aldık"

Kırmızı halıda yürüyen ünlülerden 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin oyuncusu Pınar Deniz, kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Deniz, "Festival benim için çok güzel geçti. Pandemi döneminde böyle nefes alır gibi oldum. Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. Benim ilk festivalimdi bu yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

"Bütün filmler değerli"

Ulusal kategoride yarışan 'Gelincik' filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, "Öncelikle orman yangının devam ettiği Hatay'a büyük geçmiş olsun diyorum. Pandemi gibi çok zor bir dönemde devamlılığı sağlamak üzere Antalya'yı tekrar ulusal sinemayı bir kere daha destekledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeye de çok teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu bizim için en büyük ödül" diye konuştu.

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