search menu
search
close

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler neler mükemmel eşi aramayın!

Evliliklerin boşanma ile sonuçlanması maalesef günümüzde yaygınlaşan bir durum. Peki evlilikleri bitiren sorunlar neler? İşte o 4 yanlış inanış!

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler neler mükemmel eşi aramayın!
-A A+

Günümüz ilişkilerinde olduğu gibi evlilikte de beraberliği sürdürmenin kolay bir iş olmadığını hepimiz biliyoruz. Toplumsal ve kültürel olarak inandığımız bazı yanlış düşünceler de evliliklerin beklentilerin altında kalmasına ve dolayısıyla boşanmayla sonlanmasına yol açabiliyor. Elmaelma.com olarak evliliklerin bitmesine neden olan 4 yanlış inancı paylaşıyoruz...

Mükemmel eş

Gerçekçi olmak gerekirse hiç kimse mükemmel değil ve birlikte olduğumuz kişiyi bu fantezilerimizde yaşayan kişiyle karşılaştırdığımızda hayal kırıklığı yaşamaya da mahkumuz. Bunun sonucunda eşinizin yanlış kişi olduğuna inanıp, hiç emek harcamadan ilişkiyi sonlandırma yanlışına düşebiliriz. Aslında ihtiyacımız olan mükemmel bir eş değil, iyi bir eş. Eşinizde mutlaka olmasını istediğiniz en önemli özellikleri bulduktan sonra, geri kalanı anlaşmaya kalmış.

Gerçek aşk kolaydır sanrısı

Gerçek aşkın gücüne o kadar inanırsınız ki önünüze çıkan her engeli ve zorluğu kolayca aşabileceğinizi düşünürsünüz ancak gerçekler bunun tam tersini söylüyor. Çiftler, herhangi bir zorluk ya da çatışma yaşadıklarında, ilişkilerinde problem aramaya başlayıp, birbirlerine olan sevgilerini sorguluyorlar. Özellikle ilişkinin cicim ayları geçtikten sonra bu tür problemlerin yaşanması normal. Çünkü her iki tarafta gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Önemli olan farklılıklarınızı tartışıp, ortak bir noktada buluşabilmek. Bunu yapabilirseniz problem yok.

Tamamlayıcı olarak görmek

Çiftler puzzle parçaları gibi bir araya gelerek bütünü oluşturmalı. Diğer parça olmadan yarım kalırsınız! Gerçek şu ki hiçbir eş bizi tamamlayamaz. İlişki sizi tamamlamasını istediğiniz mükemmel kişiyi bulmaktan ibaret değil, önemli olan birbirinizi tanımak ve birbirinizden birşeyler öğrenmek. Hatta farklı yönlerinizle birbirinize destek olmak.

Sonsuz aşk

Aşk sonsuza kadar tutkulu ve heyecanlı bir şekilde devam edecek ve midenizde her zaman kelebekler uçuşacak! İlk aşık olduğumuzda hissettiğimiz heyecanın bir ömür boyu süreceğini düşünüyoruz. Ama ilk yıldan sonra bu duygular körelmeye başlıyor. Bu inanışa sahip kişiler, heyecanları bittiğinde aşık oldukları kişinin doğru kişi olmadığını ve aşkında gerçek aşk olmadığını düşünüyorlar. Aslında, ilk heyecanlar azalmaya başladıktan sonra ilişkiniz güçlenmeye başlıyor. Birbirinizi yakından tanıyıp, iyi kötü yanlarınızı bilip, ilişkinizi bu temeller üzerinde sürdürüyorsunuz.

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
En sık karşılaşılan 6 cinsel fobi! En sık karşılaşılan 6 cinsel fobi!
Cinsellik
Cildi gençleştiren 6 şahane besin! Cildi gençleştiren 6 şahane besin!
Organik
En Güncel Galeriler
Üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler!
Üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler!
Koronovirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi!
Koronovirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi!
'Küllerimden doğacağım' demişti! Tuğba'nın değişimi herkesi şoke etti!
'Küllerimden doğacağım' demişti! Tuğba'nın değişimi herkesi şoke etti!
Kerimcan'ın araba yıkama videosu olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Kerimcan'ın araba yıkama videosu olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Serenay taytıyla poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı!
Serenay taytıyla poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı!
Şaman Kahin'in 2021 Türkiye'si için söyledikleri tüyler ürpertti!
Şaman Kahin'in 2021 Türkiye'si için söyledikleri tüyler ürpertti!
Önceki Haberler
Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretler!
Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretler!
Dans ederek hastalıkların önüne geçebilirsiniz!
Dans ederek hastalıkların önüne geçebilirsiniz!
Kiralık katil tuttuğu söylenen Yağmur, af şartlarını sıraladı!
Kiralık katil tuttuğu söylenen Yağmur, af şartlarını sıraladı!
Lezzetiyle mest eder: Fırında köfteli karnabahar
Lezzetiyle mest eder: Fırında köfteli karnabahar
Bir lokmada yenir: Hindistan cevizi küpleri
Bir lokmada yenir: Hindistan cevizi küpleri
Midyat, Linç edileceğimi biliyorum deyip ABD ile Türkiye'yi kıyasladı!
Midyat, Linç edileceğimi biliyorum deyip ABD ile Türkiye'yi kıyasladı!
Çukur'a bomba transfer! İşte Kulkan Erdenet karakterini oynacak isim!
Çukur'a bomba transfer! İşte Kulkan Erdenet karakterini oynacak isim!
Acı çehre tohumunun bu faydası şaşırtıyor!
Acı çehre tohumunun bu faydası şaşırtıyor!
Yorumlar