Evliliğin bitmesine yol açan sebepler neler mükemmel eşi aramayın!

Günümüz ilişkilerinde olduğu gibi evlilikte de beraberliği sürdürmenin kolay bir iş olmadığını hepimiz biliyoruz. Toplumsal ve kültürel olarak inandığımız bazı yanlış düşünceler de evliliklerin beklentilerin altında kalmasına ve dolayısıyla boşanmayla sonlanmasına yol açabiliyor. Elmaelma.com olarak evliliklerin bitmesine neden olan 4 yanlış inancı paylaşıyoruz...

Mükemmel eş

Gerçekçi olmak gerekirse hiç kimse mükemmel değil ve birlikte olduğumuz kişiyi bu fantezilerimizde yaşayan kişiyle karşılaştırdığımızda hayal kırıklığı yaşamaya da mahkumuz. Bunun sonucunda eşinizin yanlış kişi olduğuna inanıp, hiç emek harcamadan ilişkiyi sonlandırma yanlışına düşebiliriz. Aslında ihtiyacımız olan mükemmel bir eş değil, iyi bir eş. Eşinizde mutlaka olmasını istediğiniz en önemli özellikleri bulduktan sonra, geri kalanı anlaşmaya kalmış.

Gerçek aşk kolaydır sanrısı

Gerçek aşkın gücüne o kadar inanırsınız ki önünüze çıkan her engeli ve zorluğu kolayca aşabileceğinizi düşünürsünüz ancak gerçekler bunun tam tersini söylüyor. Çiftler, herhangi bir zorluk ya da çatışma yaşadıklarında, ilişkilerinde problem aramaya başlayıp, birbirlerine olan sevgilerini sorguluyorlar. Özellikle ilişkinin cicim ayları geçtikten sonra bu tür problemlerin yaşanması normal. Çünkü her iki tarafta gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Önemli olan farklılıklarınızı tartışıp, ortak bir noktada buluşabilmek. Bunu yapabilirseniz problem yok.

Tamamlayıcı olarak görmek

Çiftler puzzle parçaları gibi bir araya gelerek bütünü oluşturmalı. Diğer parça olmadan yarım kalırsınız! Gerçek şu ki hiçbir eş bizi tamamlayamaz. İlişki sizi tamamlamasını istediğiniz mükemmel kişiyi bulmaktan ibaret değil, önemli olan birbirinizi tanımak ve birbirinizden birşeyler öğrenmek. Hatta farklı yönlerinizle birbirinize destek olmak.

Sonsuz aşk

Aşk sonsuza kadar tutkulu ve heyecanlı bir şekilde devam edecek ve midenizde her zaman kelebekler uçuşacak! İlk aşık olduğumuzda hissettiğimiz heyecanın bir ömür boyu süreceğini düşünüyoruz. Ama ilk yıldan sonra bu duygular körelmeye başlıyor. Bu inanışa sahip kişiler, heyecanları bittiğinde aşık oldukları kişinin doğru kişi olmadığını ve aşkında gerçek aşk olmadığını düşünüyorlar. Aslında, ilk heyecanlar azalmaya başladıktan sonra ilişkiniz güçlenmeye başlıyor. Birbirinizi yakından tanıyıp, iyi kötü yanlarınızı bilip, ilişkinizi bu temeller üzerinde sürdürüyorsunuz.