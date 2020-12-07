search menu
search
close

Hindistan cevizi küpleri nasıl yapılır tek lokmalık şahane lezzet!

Hindistan cevizli çikolata olarak bildiğimiz abur cuburu dışarıdan almadan evinizde yapabilirsiniz. İşte tek lokmalık şahane Hindistan cevizi küpleri tarifi!

Hindistan cevizi küpleri nasıl yapılır tek lokmalık şahane lezzet!
-A A+

Tropik iklimlerin göz bebeği meyvesi hindistan cevizi, genellikle tatlılarımızın üzerini süslemek için kullanılıyor. Hindistan cevizi bu tarifimizde süslemede değil başrolde yer alıyor. Önce bol miktarda Hindistan cevizini taptaze krema ile birleştiriyoruz ardından tatlandırmak için biraz şeker ekledikten sonra şekil verip donduruyoruz. Sonra dilediğimiz bir çikolatayı eritip içine bandırdık. İşte Hindistan cevizi küpleri tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

1,5 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi
1/2 su bardağı krema
5 yemek kaşığı pudra şekeri
200 gram çikolata

Nasıl yapılır?

Krema, şeker ve Hindistan cevizini güzelce yoğurun. Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kare bir kaba 1 cm kalınlığında olacak şekilde yayın ve üzerini bir kaşığın tersi yüzüyle güzelce düzleyin. Karışımı 30 dakika kadar dondurucuda bekletin. Bu sırada bir tencerenin içine 2 parmak kadar su koyun, içerisine cam bir kase oturtun ve çikolatayı benmari usulü eritin. Donmuş haldeki karışımı küp küp keserek şekil verin. Hazırlamış olduğunuz küpleri çikolataya bulayarak yağlı kağıt üzerine yerleştirin ve 10 dakika daha dondurucuda bekletin. Son olarak çikolatalı küplerinizi dilediğiniz gibi süsleyerek afiyetle tüketin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretler! Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretler!
İlişkiler
Dans ederek hastalıkların önüne geçebilirsiniz! Dans ederek hastalıkların önüne geçebilirsiniz!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler!
Üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler!
Koronovirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi!
Koronovirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi!
'Küllerimden doğacağım' demişti! Tuğba'nın değişimi herkesi şoke etti!
'Küllerimden doğacağım' demişti! Tuğba'nın değişimi herkesi şoke etti!
Kerimcan'ın araba yıkama videosu olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Kerimcan'ın araba yıkama videosu olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Serenay taytıyla poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı!
Serenay taytıyla poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı!
Şaman Kahin'in 2021 Türkiye'si için söyledikleri tüyler ürpertti!
Şaman Kahin'in 2021 Türkiye'si için söyledikleri tüyler ürpertti!
Önceki Haberler
Midyat, Linç edileceğimi biliyorum deyip ABD ile Türkiye'yi kıyasladı!
Midyat, Linç edileceğimi biliyorum deyip ABD ile Türkiye'yi kıyasladı!
Çukur'a bomba transfer! İşte Kulkan Erdenet karakterini oynacak isim!
Çukur'a bomba transfer! İşte Kulkan Erdenet karakterini oynacak isim!
Acı çehre tohumunun bu faydası şaşırtıyor!
Acı çehre tohumunun bu faydası şaşırtıyor!
Koronavirüse yakalanan Hadise makyajsız halini paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Hadise makyajsız halini paylaştı!
Çıkan 'ölüm' haberlerine sinirlenen ünlü oyuncu verdi veriştirdi!
Çıkan 'ölüm' haberlerine sinirlenen ünlü oyuncu verdi veriştirdi!
Dişleri kesitrmek mi, implant mı?
Dişleri kesitrmek mi, implant mı?
Bebeklerde 1 yaşına kadar görülen sorunları neler?
Bebeklerde 1 yaşına kadar görülen sorunları neler?
Cilt lekelerini hiç olmamış gibi yok edecek maske tarifleri!
Cilt lekelerini hiç olmamış gibi yok edecek maske tarifleri!
Yorumlar