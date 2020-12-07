Hindistan cevizi küpleri nasıl yapılır tek lokmalık şahane lezzet!

Tropik iklimlerin göz bebeği meyvesi hindistan cevizi, genellikle tatlılarımızın üzerini süslemek için kullanılıyor. Hindistan cevizi bu tarifimizde süslemede değil başrolde yer alıyor. Önce bol miktarda Hindistan cevizini taptaze krema ile birleştiriyoruz ardından tatlandırmak için biraz şeker ekledikten sonra şekil verip donduruyoruz. Sonra dilediğimiz bir çikolatayı eritip içine bandırdık. İşte Hindistan cevizi küpleri tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

1,5 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

1/2 su bardağı krema

5 yemek kaşığı pudra şekeri

200 gram çikolata

Nasıl yapılır?

Krema, şeker ve Hindistan cevizini güzelce yoğurun. Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kare bir kaba 1 cm kalınlığında olacak şekilde yayın ve üzerini bir kaşığın tersi yüzüyle güzelce düzleyin. Karışımı 30 dakika kadar dondurucuda bekletin. Bu sırada bir tencerenin içine 2 parmak kadar su koyun, içerisine cam bir kase oturtun ve çikolatayı benmari usulü eritin. Donmuş haldeki karışımı küp küp keserek şekil verin. Hazırlamış olduğunuz küpleri çikolataya bulayarak yağlı kağıt üzerine yerleştirin ve 10 dakika daha dondurucuda bekletin. Son olarak çikolatalı küplerinizi dilediğiniz gibi süsleyerek afiyetle tüketin.