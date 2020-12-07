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ABD'ye giden Sermiyan Midyat, korona gözlemlerini anlattı! Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler

Bir iş görüşmesi için ABD'ye giden Sermiyan Midyat, video yayınlayarak "ABD'yi gördükten sonra memleketimin kıymetini anladım" diye konuştu.

ABD'ye giden Sermiyan Midyat, korona gözlemlerini anlattı! Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler
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İş görüşmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi. New York sokaklarında bir video çeken Midyat, hükümetin sağlık politikalarına övgü yağdırdı.

ABD ile Türkiye'nin korona tedbirlerini karşılaştırdı

46 yaşındaki oyuncu, havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını ifade etti. Midyat, kafelerin, restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi. Oyuncu, Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı.

"Söyleyeceğim şey beni linç etmelerini sağlayabilir"

Midyat, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Herkese Amerika New York'tan selamlar, sevgiler. Yaklaşık bir yıldır, pandemi başladığından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler ve restoranlar açık, herkes dip dibe havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde alışveriş merkezlerinde, kafede bile ateş ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimize sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah-beyaz diyen popülasyon çok fazla. Benim de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım, övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim.

"Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan"

Söylemek istediğim şu ki; hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlemle tespittir. Bu konuda gerçekten memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan... Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşuruz ve en yakında zamanda da sinemalarda görüşmek dileği ile görüşmek üzere"

 

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