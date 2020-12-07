Dans etmenin faydaları nelerdir mutluluğu artırır!

Her kültürde sosyalleşmenin ve eğlenmenin karşılığı olarak ifade edilen dans etmek vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Dans sayesinde daha hareketli bir yaşama sahip olabilir, bu sayede kilo verebilir ve daha mutlu olabilirsiniz. İşte egzersiz yapmanın en eğlenceli hali olan dans etmenin insan vücudu için yararları...

Daha güçlü bir hafıza

Yapılan araştırmalara göre Alman bilim insanları dans eden bir kişinin Alzheimer gibi hastalıklara iyi geldiği hatta hafızayı güçlendirmede oldukça etkili olduğu belirlenmiştir.

Kalbi koruyor

Kalp damar hastalığı riski olan kişiler için oldukça tavsiye edilen bir aktivite olan dans etmek kalp sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtildi. Yaşam kalitesin arttırmakla berber yürüyüş yapmadan daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Mutluluğu artırıyor

Vücudun esnekliğini kazandırmasının yanında mutluluğu ikiye katlayan dans etmek depresyon gibi ruhsal sorunları, anksiyete gibi bir çok saplık sorunlarını değiştirme gücüne sahip!

Ağrı eşiğini yükseltir

Yapılan bir diğer araştırmada ise dans etmek ağrı eşiğini yükselterek ağrıyı azalttığı belirlenmiştir. Dans ederken sarf edilen efor çektiğiniz ağrıyı hafifletiyor.

Kilo verdiriyor

Dans vücudun hareket etmesini ve efor sarfetmesini sağladığı için aynı zamanda iyi bir kilo verme yöntemidir. Birçok egzersizler eşdeğerde kalori yakmaya yardımcı olan dans vücutta şikayet edilen fazlalıkları gidermeye bire bir!