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Fırında köfteli karnabahar tarifi baş döndüren lezzet!

Bu akşam sevdikleriniz için fırında köfteli karnabahar yemeği yapmaya ne dersiniz? Lezzetiyle büyüleyen fırında köfteli karnabahar tarifi içeriğimizde!

Fırında köfteli karnabahar tarifi baş döndüren lezzet!
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Elmaelma.com olarak harika bir ana yemek tarifiyle daha karşınızdayız. Kışın en sağlıklı sebzelerinden karnabaharı köfteyle buluşturuyoruz, ortaya tadına doyum olmaz bir lezzet çıkıyor. Hem ailenizin hem de misafirlerinizin bayılacağı fırında köfteli karnabahar tarifini denemeden geçmeyin. İşte fırında karnabahar tarifinin yapılışı...

Fırında köfteli karnabahar tarifi malzemeleri:

Karnabahar için:

1 adet orta boy karnabahar
2 adet patates
2 adet havuç
1 su bardağı haşlanmış bezelye

Köftesi için:

300 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Köfte malzemeleri yoğrulup yuvarlanarak top şeklinde köfteler hazırlanır.
4 yemek kaşığı sıvıyağ da kızartılır. Çiçeklerine ayrılmış karnabahar borcama koyulur. Üzerine küçük küp doğranmış patates ve havuç koyulup bezelye serpilir. Sebzelerin üzerine de kızartılmış köfteler koyulur. Köfteleri kızarttığımız yağa 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası,1  çay kaşığı pul biber eklenip hafif kavrulur ve 2 su bardağı su eklenip kaynatılır. Yeteri kadar tuz eklenip köfteli sebzelerin üzerine gezdirilir. Borcamın üzeri önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyoyla kapatılıp fırında pişirilir. Afiyet olsun.

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