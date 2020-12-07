Erkeğin hoşlanmama belirtileri vücut dili kapalıysa...

Birinden hoşlandığımızda hislerimizin karşılıklı olup olmadığını araştırma ihtiyacı duyarız. Peki ya çok sevilen o insan sizden hoşlanmıyorsa? Gerçekler can acıtıcı olsa da ne yaşadığınızı bilmek boş yere zaman kaybetmenize engel olacaktır. Bunun yanında sizi kalp kırıklığından da kurtaracak erkeklerin hoşlanmama sinyallerini paylaştık.

Göz temasından kaçınıyor

Göz teması da gerçek bir arkadaşlığın en büyük göstergelerinden biridir. Arkadaşlar arasında, diğer insanlara kıyasla daha fazla karşılıklı göz teması bulunur; kişinin içten bakışı, genelde pozitif duygunun bir göstergesidir. Dolayısıyla sevgililer gerçekten de birbirlerinin gözlerine daha çok bakarlar.

Sohbeti kısa tutuyor

Bir ilişki, iyi bir yere gidiyorsa, karşınızdaki kişi sizinle konuşmaktan büyük zevk duyar. Peki, sizden hoşlanmıyorsa? Öyleyse eğer, alacağınız tepkiler muhtemelen olabildiğince kısa olacak. Hafta sonunuzu anlattığınızda, karşı taraftan “aa, iyiymiş.” şeklinde bir mesaj alabilirsiniz.

Fiziksel temastan rahatsız oluyor

Randevu ya da arkadaşınızla basit bir buluşma; fiziksel temasın ne kadar olduğuna dikkat etmelisiniz. Çünkü dokunma, birçok farklı amaç uğruna kullanılır: flört esnasında bağlantı kurma, bağlılığı sembolize etme, fiziksel yakınlık başlatma ya da duygusal konfor sağlama gibi. Bunun gibi bir şeyler olmaması, kötü işaret anlamına gelebilir.

Vücut dili kapalıysa

Birinin rahat ya da mutlu hissettiğini gösteren pozitif vücut dili, oldukça açıktır – rahat bırakılmış kollar, göz teması, içten gülümseme vs. Negatif vücut dili ise genelde bunun tam tersidir ve birinin sizden hoşlanmadığını gösteriyor olabilir. Kollarını kavuşturan ya da çanta gibi şeylerin arkasına saklanan kişileri gözlemleyin. Ama yine de dikkatli olun. Birkaç davranışsal ipucuna birden bakmak gereklidir; çünkü bir tanesi aldatıcı olabilir.

Vücut dilinizi kopyalamıyor

Biri sizden hoşlandığında, istemsiz bir şekilde vücut dilinizi kopyalamaya başlar. Örneğin otururken sandalyeyi tekmeliyorsanız, o da aynı şeyi yapabilir. Hoşlandığımız kişi ile eşleşmek için bilinçsiz bir şekilde beden duruşumuzu değiştiririz; kişinin sözlü olmayan davranışını kopyalayarak bağlantılı olduğumuzun sinyalini veririz.

Zoraki gülümsemeler

Saptanmaları gayet kolay olan sahte gülümsemelere dikkat edin. Gerçekten gülümsediğinizde, daha fazla yüz kasınız çalışır ve gülümseyen kişinin göz çevresindeki çizgiler daha belirgin hale gelir.

Hiçbir zaman plan yapmak istemiyor

Evet, birlikte dışarı çıktığınızda eğlendiniz; ama planı hanginiz yaptı? Mesaj atanın, plan yapanın ya da muhabbetin devam etmesini sağlayanın yalnızca siz olduğunuzu fark ettiğinizde, bunu kötü bir işaret olarak yorumlayın. Karşı taraftan asla haber gelmiyorsa, neler döndüğünü tahmin edebilirsiniz.

Sizi dinlemiyor gibiyse

İyi bir arkadaş, düşüncelerinize ve fikirlerinize değer verir; konuşmanız için alan sağlar. Sizden hoşlanmayan biri ise böyle hoşluklarla uğraşmaz pek. Tek taraflı muhabbetler, bir süre sonra kendinize kötü hissetmenize sebep olur.