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Genco Özak Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur'a Kulkan Erdenet karakterini canlandırmak üzere oyuncu Genco Özak dahil oldu.

Genco Özak Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek
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Ay yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Çukur dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.  Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Söz" dizisinde canlandırdığı "Kopuk" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Genco Özak, Çukur'a katıldı.

Kulkan Erdenet karakterini canlandıracak

Haftalardır hangi oyuncunun canlandıracağı büyük bir merakla beklenen Kulkan Erdenet rolüne Genco Özak hayat verecek.

Genco Özak kimdir?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alan Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat verdi. Genç oyuncu daha önce de Vatanım Sensin ve Söz gibi dizilerde oynadı.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

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