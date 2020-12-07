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Eşi Emre Aşık için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç barışma şartlarını açıkladı!

Boşanma sürecinde olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, Aşık'la barışmak için koştuğu şartlarını açıkladı.

Eşi Emre Aşık için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç barışma şartlarını açıkladı!
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Eski Milli futbolcu Emre Aşık'la olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, katıldığı bir magazin programın da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Evimi geri verirse ve benden özür dilerse affederim"

"Ne söylemek istersin?" sorusuna, "Mutlu musun?" diyerek karşılık veren Sarnıç, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" ifadelerini kullandı.

"Fuhuş damgası yememek isterdim"

Kullandığı ifadelerle dikkat çeken Yağmur Sarnıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriye dönmek isterdim. Fuhuş¸ damgası yememek, düzgün bir şekilde anlaşmak isterdim."

"Başa gelen çekilir"

Sarnıç, "10 yıl sonra bu durum çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sarnıç, söz konusu soruyu "Bir şekilde açıklayacağız başa gelen çekilir. Bunu düzeltmekte bozmakta bizim elimizde" şeklinde cevapladı.

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