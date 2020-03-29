Altın süt nedir vücuttaki hücreleri yeniliyor!

Hindistan'da bolca tüketilen altın süt tam bir şifa kaynağı. Her derde deva olan altın süt, içerisinde bulunan zencefil, zerdeçal baharatları sayesinde kan şekerini düzenlemeden, hücreleri yenilemeye; kanserden, karaciğer yağlanmasına pek çok sorunu gideriyor. Gelin altın sütün mucizevi faydalarına birlikte bakalım...

Altın süt nedir?



Zerdeçallı süt olarak da bilinen altın süt Hindistan’da yaygın olarak tüketilen geleneksel bir içecek. Ayurveda tıbbında soğuk algınlığı, öksürük ve uykusuzluğu gidermek için kullanılır. Ana maddesi zerdeçal olan bu karışımın süte verdiği altın sarısı renginden dolayı ismi altın süttür. Ana maddeleri süt ve zerdaçalın buluşmasından elde edilir.

İçerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar ekleniyor. Tatlandırmak için ise karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Ortaya çıkan bu içecek ise binbir derde deva oluyor.

Altın sütün faydaları

Hücreleri yeniliyor

Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor.

Kan şekerini düzenliyor

Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza yardımcı oluyor ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor ve kilo kontrolüne destek veriyor.

Beyin sağlığı

Altın süt, beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, hafızanızın kuvvetli olmasına da destek oluyor.

Öksürük ve nezlenin çaresi

Öksürülük, nezle gibi şikayetlerin kesilmesine yardımcı oluyor. Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne yardımcı olur.

Ağrıları kesiyor, kanserden koruyor

Antienflamatuvar özelliği sayesinde vücudunuzdaki ağrıları en aza indirmeyi sağlar. Ayrıca doğal ağrı kesici görevi görüyor. İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

Hormon dengesini düzenliyor

Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sisteminin güçlenmede önemli bir içecek. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor.

Karaciğer sağlığına iyi geliyor

Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Karaciğer yağlanması problemi olanların da tedavisine destek oluyor.

Altın süt nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı karabiber

1-2 tane karanfil

1 çay kaşığı öğütülmüş kakule

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ya da isteğiniz başka bir yağ

1 tatlı kaşığı ham bal

Altın süt nasıl yapılır?

Tüm baharatlar kısık ateşte tencereye alınır. Üzerine süt ilave edilir. Arada karıştırarak karışım ısıtılır. Amaç baharatların ısınarak emilimini arttırmaktır. Karışımı kaynatmanıza gerek yoktur. Buharlaşma başladığında ocağı kapatabilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra yağınızı karışıma ekleyin. Eğer altın sütünüze bal ilave edecekseniz, karışımın biraz ılımasını bekleyin, aksi halde sıcaklık balı kanserojen hale getirecektir. Altın süte, bal ilave etmeyecekseniz sıcak ya da soğukşekilde tüketebilirsiniz.