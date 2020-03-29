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Robotta çiğ köfte nasıl yapılır bu tada doyulmaz!

5 dakikada hazırlanan mükemmel kıvamda bir robotta çiğ köfte yapmaya ne dersiniz? İşte tadına doyum olmayan robotta çiğ köfte tarifi!

Robotta çiğ köfte nasıl yapılır bu tada doyulmaz!
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Besleyici ve pratik bir tarif arıyorsanız, evde yapabileceğiniz Türk mutfağının enfes tarifi çiğ köfteyi deneyebilirsiniz.İnanıyoruz ki bu lezzet vazgeçilmezlerinizin arasında yer alacak. Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz çiğ köfteyi robotta çabucak yapabileceksiniz. Peki robotta çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte robotta çiğ köfte tarifi!

Robotta çiğ köfte tarifi için malzemeler:

2 su bardağı köftelik bulgur
1,5-2 su bardağı kaynar su
1 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
1 adet soğan(rendelenmiş)
1,5 tatlı kaşığı baharat karışımı(pul biber, karabiber, tuz, isot, kimyon)

Yapılışı:

Bulgura tuzu ekleyip üzerine kaynar suyu ilave edip üzeri kapalı şekilde suyunu çekene kadar bekletiyoruz. Mutfak robotuna bulguru ve kalan tüm malzemeleri alıp ara ara robotu dinlendirerek kıvam alıp iyice özdeşleşene kadar çalıştırıyoruz. Tam kıvamını alabilmesi için robotta yeterli süre çekilmiş olması önemli. Sonrasında şekillendirip servis yapıyoruz. Afiyet olsun!

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