Evliliklerin bitme nedenleri neler iletişim eksikliği sebebi!

Günümüz modern yaşamında iki insanın huzurlu bir şekilde birarada yaşaması ve evliliği sürdürmesi zorlaşan bir durum haline geldi. Evliliklerin çıkmaza girmesinin arkasında birçok neden yatabiliyor. Bu nedenlerin başında iletişim eksikliği geliyor. İşte evlilikleri çıkmaza sürükleyen hatalar!

Ekonomik sorunlar



Yapılan araştırmalar, günümüz hayatında yaşadığımız ekonomik sıkıntıların hayatımızın her noktası gibi ilişkilerimizi de etkilediğini gösteriyor. Ekonomik kaygılar, kişiyi daha asabi ve mutsuz bir insan hale getiriyor. Bu da kişinin hem kendisine hem de ilişkilerine oldukça zarar veriyor.

Alışkanlıkları bırakamamak

Ayrılık sonrasında oluşacak yeni düzene hazır olmama korkusu, eşinizi sevilecek biri olarak görmenizden çıkarır. Onu 'lazım olan bir nesne' olarak değerlendirmeye başlarsınız. Bu noktada fark etmeniz gereken şey korku ve ihtiyacın sevgi olmadığıdır. Sevginiz bittiyse, ilişkiyi sürdürmeye çalışmak sadece yorucu bir süreçten ibaret olacaktır.

Duygularınızı paylaşmamak

Duyguların paylaşılmaması, kişinin bazen farkında olmayarak yaptığı bir savunma mekanizmasıdır. Bu yaklaşım, sağlıklı bir ilişki yaşama bakımından oldukça yanlış bir tercih olarak görülebilir. Duygularını kendilerine saklayan kişiler, iletişim kurmak yerine; yaşadığı kaygı ve korkuları davranışları ile partnerine yansıtmayı dener. Bu da daha büyük problem ve tartışmalara yol açacaktır. Çünkü eşiniz, siz konuşmadan neye sinirlendiğinizi ya da mutsuz olduğunuzu anlamayacaktır. Dolayısıyla bunu düzeltmek için de bir şey yapmayacak...

Değiştirmeye çalışmak

Partnerinizi ilk tanıştığınız anda nasıl benimsediyseniz, bunu ilişki ve evlilik boyunca sürdürmeniz gerekiyor. Sizi üzen davranışlarını değiştirmesini talep etmeniz doğal. Ancak sizin olmasını istediğiniz biri gibi hiçbir zaman olmayacaktır. İnsanların geçmiş birikim, istek ve arzuları birbirinden farklılık gösterir.