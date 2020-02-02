search menu
search
close

Evliliklerin bitme nedenleri neler iletişim eksikliği sebebi!

Modern dünyanın getirdiği sorunlar evlilikleri çıkmaza sürükleyen bir noktaya getirebiliyor. Evlilikte yapılan hataları elmaelma.com olarak biraraya getirdik...

Evliliklerin bitme nedenleri neler iletişim eksikliği sebebi!
-A A+

Günümüz modern yaşamında iki insanın huzurlu bir şekilde birarada yaşaması ve evliliği sürdürmesi zorlaşan bir durum haline geldi. Evliliklerin çıkmaza girmesinin arkasında birçok neden yatabiliyor. Bu nedenlerin başında iletişim eksikliği geliyor. İşte evlilikleri çıkmaza sürükleyen hatalar!

Ekonomik sorunlar

Yapılan araştırmalar, günümüz hayatında yaşadığımız ekonomik sıkıntıların hayatımızın her noktası gibi ilişkilerimizi de etkilediğini gösteriyor. Ekonomik kaygılar, kişiyi daha asabi ve mutsuz bir insan hale getiriyor. Bu da kişinin hem kendisine hem de ilişkilerine oldukça zarar veriyor.

Alışkanlıkları bırakamamak

Ayrılık sonrasında oluşacak yeni düzene hazır olmama korkusu, eşinizi sevilecek biri olarak görmenizden çıkarır. Onu 'lazım olan bir nesne' olarak değerlendirmeye başlarsınız. Bu noktada fark etmeniz gereken şey korku ve ihtiyacın sevgi olmadığıdır. Sevginiz bittiyse, ilişkiyi sürdürmeye çalışmak sadece yorucu bir süreçten ibaret olacaktır.

Duygularınızı paylaşmamak 

Duyguların paylaşılmaması, kişinin bazen farkında olmayarak yaptığı bir savunma mekanizmasıdır. Bu yaklaşım, sağlıklı bir ilişki yaşama bakımından oldukça yanlış bir tercih olarak görülebilir. Duygularını kendilerine saklayan kişiler, iletişim kurmak yerine; yaşadığı kaygı ve korkuları davranışları ile partnerine yansıtmayı dener. Bu da daha büyük problem ve tartışmalara yol açacaktır. Çünkü eşiniz, siz konuşmadan neye sinirlendiğinizi ya da mutsuz olduğunuzu anlamayacaktır. Dolayısıyla bunu düzeltmek için de bir şey yapmayacak...

Değiştirmeye çalışmak 

Partnerinizi ilk tanıştığınız anda nasıl benimsediyseniz, bunu ilişki ve evlilik boyunca sürdürmeniz gerekiyor. Sizi üzen davranışlarını değiştirmesini talep etmeniz doğal. Ancak sizin olmasını istediğiniz biri gibi hiçbir zaman olmayacaktır. İnsanların geçmiş birikim, istek ve arzuları birbirinden farklılık gösterir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ebru Şahin bikinili pozuyla yürek hoplattı! Ebru Şahin bikinili pozuyla yürek hoplattı!
Ünlüler
Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 4 yağ! Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 4 yağ!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Önceki Haberler
Porselen gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız...
Porselen gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız...
Deniz Akkaya: Hiç cinsel hayatım yok!
Deniz Akkaya: Hiç cinsel hayatım yok!
Aslı'dan müstehcen fotoğrafları hakkında açıklama!
Aslı'dan müstehcen fotoğrafları hakkında açıklama!
Bu hastalık batıya göre Türkiye'de daha çok görülüyor!
Bu hastalık batıya göre Türkiye'de daha çok görülüyor!
Sadece 5 malzemeyle hazırlanan kolay tatlı tarifi!
Sadece 5 malzemeyle hazırlanan kolay tatlı tarifi!
Bir göçmen lezzeti: Kaymaklı biber aşı
Bir göçmen lezzeti: Kaymaklı biber aşı
Şeyma'dan yatakta iç çamaşırsız olay poz! Dikkatlerden kaçmadı!
Şeyma'dan yatakta iç çamaşırsız olay poz! Dikkatlerden kaçmadı!
Tatil paylaşımlarıyla gündem olan İmamoğlu'na Gökhan'dan destek!
Tatil paylaşımlarıyla gündem olan İmamoğlu'na Gökhan'dan destek!
Yorumlar