İlgisiz erkeklere karşı nasıl davranılır kıskançlıktan biran önce vazgeçin! 

Bir ilişkiyi ayakta tutan çoğu zaman erkekler oluyor. Erkeklerin kadınlara göstermiş olduğu ilgi ile doğru orantılı ilerleyen ilişki süresi zaman zaman erkeklerin ilgisizliğiyle birlikte sona erebiliyor. Peki çok sevdiğiniz partneriniz artık size karşı ilgisiz davranmaya başladıysa ne yapabilirsiniz. Elmaelma.com okuyucularımız için ilişkinizde işe yarayacak taktikleri sizler için araştırdık. Peki ilgisiz erkeklere karşı nasıl davranılır? İşte tüm yapmanız gerekenler...

Cinsel beraberlik sonrası ilgisi azaldıysa...

Erkekler ilk başta kadınlara ilgi gösterip sonra içlerinden bazıları gösterdiği ilgiyi geri çekebiliyor. Özellikle cinsel birliktelikten sonra yaşanan bu durum kadınlar için ruhsal bunalımların yaşanmasına neden olabiliyor. Bu tarz biri ile birlikteysenız yani partneriniz cinsel birliktelik sonrası size olan ilgisini azalttıysa tabiri caizze ondan hemen uzaklaşın. Onu aramayı bırakın. Eğer peşinize düşerse zaten sizi seviyordur fakat peşinize düşmezse ozaman ilişkinizi birdaha gözden geçirmeniz gerekecektir.

Kıskanmaktan vazgeçin

İlişkiye ciddi yaklaşan adamlar da ilgilerini kaybedebilirler ancak sevdikleri için bitirmek de istemezler, peki ya sebepleri ne olabilir hiç düşündünüz mü? Burada farklı sebepler ortaya çıkabilir. Herhangi bir konuşma sonrası gururunu kırmış olabilirsiniz ve yahutta aşırı kontrolcu ve kıskanç davranmış olabilirsiniz. Burada aynayı biraz kendinize çevirmeniz gerekecek. Onu olduğu gibi kabul ederseniz size olan ilgisinin devam edeceğinden emin olabilirsiniz onu asla değiştirmeye kalkmayın. Kontrolcu ve kıskanç tutumunuzdan biran önce vazgeçin. Ve şu sözü hayatınızın mottosu haline getirmeyi deneyin. ''Kaybetmekten korkarsanız kesin kaybedersiniz'' bu sözün gerçekçiliğine mutlaka inanın çünkü bununla birlikte hayatınızda çok şey değişecek bundan emin olabilirsiniz.