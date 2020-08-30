Hande Ataizi, 'Ünlenmek için sizin gibi soyunmalı mıyım?' diyen takipçisine yanıt verdi

Sevgilisi ve oğlu Leon ile tatilde olan oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından ilginç bir soruyla karşı karşıya kaldı. Bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Ataizi, bir kadın takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"Ünlü olmak için sizin gibi filmde tamamen soyunmalı mıyım?"

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hande Ataizi, sosyal medya hesabı Instagram'dan pembe bikinili bir pozunu paylaştı. Kısa sürede onlarca beğeni alan oyuncuya bir kadın takipçisi "Ben İTÜ devlet konservatuarında okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım? Hani siz Mum Kokulu Kadınlar filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size" yorumunu yaptı.

Hande Ataizi, takipçisinin sessiz kalamayıp "İstanbul Devlet Konservatuarına senin gibi düşünenleri alıyorlarsa yazık yap belki olursun" yanıtını verdi.