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Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı!

Oscar'lı aktör Brad Pitt'in kendinden 29 yaş küçük sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı. İkilinin, modelin eşinin Berlin’deki restoranında tanıştığı söyleniyor

Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı!
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Brad Pitt'in, Fransa’nın Le Castellet Havaalanı’nda görüntülendiği 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Poturalski ile eşinin restoranında tanıştı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Poturalski ile Pitt, ilk olarak Ağustos 2019’da karşılaştı. Dünyaca ünlü aktör, film çekimleri nedeniyle bulunduğu Almanya'nın Berlin kentindeki ünlü bir restorana gitti. Pitt, mekanın 68 yaşındaki sahibi Roland Mary'nin eşi Nicole Poturalski ile de burada tanıştı.

Alman modelin arkadaşı ikilinin ilişkisini bir bir anlattı

Nicole Poturalski'nin yakın bir arkadaşı, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "Brad Pitt ile Nicole, geçen yılın ağustos ayında, Nicole’nin kocası Roland’ın restoranında tanıştı. Brad Pitt, yıllardır o mekana geliyor. Yeni filmini kutlamak için gittiğinde Roland ve Nicole’ün restoranda olduğunu biliyordu. Brad, Roland’ın eşi Nicole’le tanıştı ve Nicole ona numarasını verdi. Nicole model olarak işi gereği çok fazla seyahat ediyor ve iş için Los Angeles’tayken Brad Pitt’le bağlantı kurdu" şeklinde konuştu.

Nicole’ün hala Roland’la evli olduğunu ve 7 yaşında Emil adında bir oğulları bulunduğunu belirten kaynak, "Roland çok felsefi bir adam. Birkaç kez evlendi ve 5 çocuğu var. Olumsuzlukla ya da kıskançlıkla ilgilenmiyor. Hala evliler fakat onların ilişkisini ‘açık evlilik’ diye niteleyebilirsiniz" dedi.

 

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