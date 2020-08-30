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İstenilen reytingi alamayan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti!

Muge Anlı'ya rakip olarak iddialı bir şekilde yayına başlayan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı reytinglerde hüsrana uğradı.

İstenilen reytingi alamayan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti!
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Müge Anlı'nın ekranlara dönmesiyle reytingleri ciddi oranda düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programıyla ilgili yeni bir karar alındı. Show TV'de ekranlarında 2. haftasını geride bırakan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saatinde değişikliğe gidildi.

Hafta içi her gün 15.15'te ekrana gelecek

Yayın saati önceden 9.30'da olan program, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yeni yayın saati 15.15'te Show TV ekranlarında olmaya devam edecek.

Reytinglerde ilk 100'e giremedi

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın ekrana dönmesiyle Arslan'ın programı reyting sıralamasında ilk 100'e girememişti.

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