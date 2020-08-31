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MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı!

Ard arda oyun kaybeden mavi takımdan Emir, Gülşah, Berk, Duygu, Ayyüce ve Uğur eleme potasındaydı. Favori gösterilen ismin elenmesi ise herkesi şaşırttı.

MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı!
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılardan 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm yeteneklerini sergiledi.

Kalabilmek için mücadele ettiler

Mavi takım yarışmacılarından eleme adayı olan 6 isim bugün market bölümünden aldıkları ürünler ile en iyi yemeği hazırlamak için büyük bir özenle çalıştı. Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı.

Berk, yarışmaya veda eden isim oldu

6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk seçildi. Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacı şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı perde pilavını hazırlamaya çalıştı. Uğur, oyun sonunda gecenin birincisi seçilerek elenmekten kurtuldu. Final bölümünde perde pilavı hazırlayan yarışmacılardan Berk İlter'in tabağı ise en az beğenilen tabak oldu ve MasterChef'e veda etti.

Tanya gözyaşlarına boğuldu

Berk'in vedasının ardından yarışmacılardan Tanya ve Ebru gözyaşlarına boğuldu. Gülşah ise kendisinin elenmesi için Berk'i eleme adayı yapan Eray'a tepki gösterdi. Şef Somer Sivrioğlu da sosyal medya hesabından Berk'le olan bir fotoğrafını paylaşarak "Çok iyi yetişmiş bir insan, bir aşçı ve ileride vazgeçmezse önemli bir şef. İyi ki varsın ve iyi seni tanıdık" notunu yazdı.

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