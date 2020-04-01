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Saçların fönlü gibi durması için ne yapılmalı dalgalı saçlar örerek kurutmalı!

Saçlarınızın fönlü gibi durmasını istiyor ancak evden çıkamıyorsanız evde uygulayacağınız tekniklerle istediğiniz saça kavuşabilirsiniz.

Saçların fönlü gibi durması için ne yapılmalı dalgalı saçlar örerek kurutmalı!
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Saçlara sürekli uygulanan fön, saçın yıpranmasına, uçlarının kırılmasına neden oluyor. Saçınızın yıpranmasını istemiyor ama aynı zamanda fönlü saçlara sahip olmak istiyorsanız evde bunun için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. Saçlarınızı kurutma yöntemini değiştirerek istediğiniz bakımlı saçlara kavuşabilirsiniz. İşte fönlü görünüme sahip saçlar için ipuçları!

Düz ve ince telli saçlar 

Saçlarınızı kendi kendine kurumaya bıraktığınız sırada devamlı dokunursanız bu durum saç şeklinin bozulmasına ve elektriklenmesine neden olur. Diğer bir yaygın hata ise aşırı ince olmayan düz saçlara sahipseniz, saçlarınızın ağırlaşacağı korkusu yüzünden; saçınıza yeterli ürün uygulamamaktır. Oysa güzel saçların gerçek anahtarı maksimum hacim ve hareket elde etmek için doğru ürünleri bulmak ve uygulamak.

Doğal dalgalı saçlar 

Saçınızda doğal dalgalara sahipseniz, doğal dokusunu kaybetmemek için saçlarınızı nemliyken gevşek bir şekilde örmeyi veya gevşek bir topuz haline getirmeyi deneyin. Bu yöntemle saçlarınızın hem şekil almasını sağlayacak hem de elektriklenmesinin önüne geçeceksiniz. Nemlendirme, dalgalı veya orta kalınlıkta saçları kurumaya bırakmadan önce nemlendirici bir şampuan ve saç kremi kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Kalın telli ve kıvırcık saçlarınız varsa… 

Çok yoğun ve kalın yapıdaki ürünler kullanmak bu saç tiplerini düzleştirme eğilimi gösterir. Bukleleri aşağı doğru indiren ve hacimlerini söndüren; yoğun ve kalın yapıdaki ürünler üst üste yığılarak saçınızın şekil almasını engeller. Bukleleriniz tamamen kuruduktan sonra geniş dişli bir tarak kullanarak, saç diplerinizi kabartın. Böylece saçınız daha hacimli gözükecek.

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