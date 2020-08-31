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TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç 4 saat süren yayında baygınlık geçirdi!

TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç 4 saat kesintisiz devam eden 30 Ağustos yayınında sıcaktan fenalaşarak baygınlık geçirdi.

TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç 4 saat süren yayında baygınlık geçirdi!
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TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç canlı yayında geçirdiği kazayla herkesi korkuttu. Balkaç'ın 4 saat kesintisiz süren canlı yayında yüksek sıcaklık nedeniyle fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Büyük Zafer'in üzerinden tam 98 yıl geçti. Türk milleti küllerinden yeniden doğdu. 30 Ağustos 1922, Milli Mücadele'nin zaferini simgeleyen gün olarak tarihe geçti. Tüm yurtta sevinç ve coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatler süren özel yayına imza attı.

"Sıcak bir hava var" dedikten sonra fenalaştı

TRT Haber, Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamalarına özel canlı yayında, Büyük Taaruz'un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe'den 5 saatin üzerinde kesintisiz yayına imza attı. Yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi. "Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var" derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti. Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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