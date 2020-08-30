Bella Hadid, transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti!

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, New York'ta yaşadığı apartmandan çıkarken kapının önünde bekleyen fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Hadid, kendine has tarzıyla ilgi odağı oldu.

Maskesini takmak yerine yüzüne tuttu

Siyah bir pantolonun üstüne yarı şeffaf bir bluz giyen güzel model, koronadan korunmak için ise siyah maskesini yüzüne tuttu. 23 yaşındaki Hadid, fotoğrafçılara gülümseyip apartmandan çıktıktan sonra hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile bindi.

14 yaşından beri Lyme hastalığından muzdarip

Bella Hadid, iki gün önce Lyme hastalığı hakkında konuşmuş, semptomlarıyla ilgili bilgi vermişti. Hadid, 14 yaşından beri bu hastalıktan muzdarip olduğunu belirterek baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk, ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil 30 yaygın semptom yaşadığını söyledi.