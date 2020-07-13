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Mutlu evliliğin sırrı empatiden geçiyor! İşte mutlu son için ihtiyacınız olanlar!

Mutlu evliliğin sırrı çiftlerin birbirlerini anlamaktan geçiyor ancak buraya dikkat empati yoksunu çiftlerin evliliği çatırdayabilir!

Mutlu evliliğin sırrı empatiden geçiyor! İşte mutlu son için ihtiyacınız olanlar!
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Evlilikte çiftler arasındaki 'biz' duygusunu geliştirmenin belkemiğini oluşturan empati duygusunu geliştirerek çiftlerin aynı evde birbirlerlerine olan sorumluluklarının farkında olmaları oldukça önemlidir. Bir yastıkta kocamak, iyi günde kötü günde çiftlerin birbirlerine olan bağlılığını güçlendirmek için bazı konuları es geçmemek gerekiyor. Bunun için ''İnsan duygu fakiri olduğu zaman, karşı tarafın ne hissettiğini anlayamaz. Karşısındakinin duygularını anlamamak kadar bencilce bir şey yoktur” diyen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mutlu bir evlilik için çiftlerin göz önünde bulundurulması gerken noktalara değindi. 

Evlilikte 'Biz' Demek İçin Emek Vermek Şart! 

Biz” duygusunun, farklılıkları kabul ederek ‘birliktelik’ yaşandığında dengeleniyor. İnsan bencil olmadan bağımsız, üstünlük kurmadan özgür olabilmelidir. Bunu elde etmek de emek ve yatırım ister. Güzel piyano çalan birisine ne kadar çalıştığını sorduğumda, ‘günde dokuz saat’ cevabını almıştım. Bir piyanoya bu kadar zaman ve emek veriliyorsa, iyi bir evlilik için kim bilir ne fedakârlıklar yapılmalıdır. Bu sebeple, emek verilen ve yatırım yapılan evlilikler kaliteli olur. Bu yapılabilirse, farklılıklar içinde mutluluğa bir yol bulunabilir. Önemli olan karşı tarafı değiştirmeye çalışmak değil, esnek bir yaklaşım gösterebilmektir.

mutlu evlilik

Çiftlerin Duygu Fakirliği Bencilliğe Neden Olabilir!

Erkeklerin duygusal olarak, kadınlara göre daha fakir olduklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan duygu fakiri olduğu zaman, karşı tarafın ne hissettiğini anlayamaz. Karşısındakinin duygularını anlamamak kadar bencilce bir şey yoktur. Kişi, ‘Kendimi onun yerine koymalıyım’ veya ‘onun yerinde olsam ne yapardım?’ diye düşünmeyip, sadece kendi penceresinden bakarsa, eşduyum yapamaz, doğru davranamaz.'' şeklinde açıkladı. 

Evlilikte Empati Şart!

Bu metotta, insan bir şey anlattığında, muhatabı kendisini anladığını ve onayladığını tasdik eder. Duyguların böyle bir yöntemler paylaşımı, eşduyumu güçlendirir, onaylama sürecini hızlandırır. Eş duyumun güçlenmesi demek, karşı tarafa ‘düşünce tarzını ve ne demek istediğini anlıyorum’ demektir. İki kişi arasında eşduyum modeli oluşturulduğunda, taraflar birbirine itaat etmiş ve birbirini tamamlamış olur. Böyle bir ortamda mutlu bir evlilik gerçekleşecek, mutlu çocuklar yetişecektir.

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