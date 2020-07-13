Tavuk çökertme nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Her yaştan insanın severek tükettiği çökertme kebabının tavuk versiyonu sizler için hazırladık. Altında çıtır çıtır patatesleri üzerine lokum gibi tavuk ve sarımsaklı yoğurtla aradığınız tüm lezzet katmanları bu tarifte. Tavuklu çökertmeyi yanında sumaklı soğan ve turşuyla servis edebilirsiniz. İşte tavuklu çökertme kebabı tarifi!

Malzemeler:

Tavuklu çökertme için:

2 su bardağı sıvı yağ

400 gram tavuk göğsü

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 adet rendelenmiş domates

2 adet patates(kibrit doğranmış)

Üzeri için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

Yapılışı:

Yayvan bir tavaya 1/2 su bardağı sıvı yağı döküp ısınması bekleyin ve ardından dilimlediğiniz tavuk göğsünü kızartmaya başlayın. Tavuklar altın sarısı rengini aldığında sarımsak ve biberleri ekleyip karıştırın. Rendelenmiş domatesleri de ekleyin ve yoğunlaşana dek tavada malzemelerle birlikte pişirin.

Tencereye kızartmak için 1,5 su bardağı sıvı yağı dökün ve ısınmasını bekleyin. Kibrit doğradığınız veya rendelediğiniz patatesleri çıtır çıtır olana dek kızartın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökün ve üzerine pişirdiğiniz tavuklu harcı ekleyin. Tavuk çökertme afiyetle yenmeye hazır!