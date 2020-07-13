Frambuazlı muhallebi nasıl yapılır muhteşem bir lezzet!

Yazın en güzel meyvelerinden frambuazı muhallebiyle birleştirdik. Ortaya tadına doyum olmaz muhteşem bir tatlı çıktı. Çocukların bayılacağı frambuazlı muhallebi, hep aynı tatları yapmaktan bıkanlar için de iyi bir seçenek. Frambuazlı muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla frambuazlı muhallebi tarifi...

Malzemeler:

250 gram frambuaz

5 yemek kaşığı şeker(sos için)

2 yemek kaşığı mısır nişastası(1 çay bardağı suyla açılır)

1 su bardağı su

1 paket vanilya(sos için)

1 litre süt

1 fincan nişasta(muhallebi için)

2 fincan un

3 fincan şeker(muhallebi için)

1 paket vanilya

Yapılışı:

Sosu için frambuaza şekeri ve suyu ilave edip dolapta bir saat bekletiyoruz. Ocağa alıyoruz. Bir çay bardağı soğuk suyla mısır nişastasını eritip, içine ilave edip kaynatmaya başlıyoruz. Kaynayınca kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıpyoruz. Vanilyasını ilave ediyoruz, ılıyana kadar kabuk tutmaması için hafif karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Muhallebi için süt, un, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra bir borcama dökülyoruz. Soğuduktan sonra üzerine sosumuzu döküyoruz. Afiyet olsun.