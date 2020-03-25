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Evdeki eşyalarla nasıl spor yapılır ağırlık için çanta ve şişeleri kullanın!

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği ve evden çıkamadığı bu zor günlerde evdeki eşyalarla spor yapabilirsiniz. İşte evdeki eşyalarla sporun püf noktaları!

Evdeki eşyalarla nasıl spor yapılır ağırlık için çanta ve şişeleri kullanın!
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Koronavirüsten evimizde korunurken hareketsiz kalarak sağlığımızdan olmamak için spor ve egzersiz yapmak şart. Evinizdeki havlu, sandalye, çanta gibi eşyalarla spor yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu eşyalar sayesinde evde egzersiz yapmak için spor aletlerine gerek kalmıyor! İşte evdeki eşyalarla spor yapmanın ipuçları!

Kardiyovasküler egzersizler için sandalyeler ve merdivenler!

Evinizde bulunan ev eşyaları ile antrenman yapamayacağınızı mı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Kardiyo yapmak istiyorsanız üzerine inip çıkmak için her zaman merdivenleri, küçük kutuları, sandalyeleri veya bankları kullanabilirsiniz. Önce biraz müzik açın ve harekete geçin!

Havlular ve direkler kol egzersizleri için!

Kol egzersizleri için bir halter barı almak zorunda değilsiniz. Başlangıçseviyesi için evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Rulo yapılmış banyo havluları veya temizlik bezinin sapı kol triseps, biseps ve sırt egzersizleri için kullanılabilir. Ağırlıkları fazla değildir ancak ağırlık ekleyebilirsiniz. Sopanın her bir tarafına su şişeleri veya ıslak havlular asabilirsiniz.

Güç antrenmanları: Çantalar ve şişeler 

Spor salonlarında squat, lunge veya halter kaldırma hareketi yaparken takılan ağırlık yeleklerini duymuş olabilirsiniz. Peki, dayanıklı sapları olan, pirinç veya makarna paketleriyle dolu bir kol veya sırt çantasına ne dersiniz? Bir başka seçenek de farklı boyutlarda plastik şişeler kullanmaktır. Onları kumla, suyla veya çamurla doldurarak dambılların veya ağırlık tabaklarının yerine kullanabilirsiniz.

Yoga blokları yerine yastık kullanın

Pozlarınızı desteklemek amacıyla kullanılan yoga blokları bazen her evde bulunmaz. Kitapları üst üste koyarak hareketlerinizi destekleyebilirsiniz. Ayrıca oturma pozisyonunda yoga blokları yerine sağlam birkaç yastığı üst üste koyup üzerine oturabilirsiniz. Özellikle bu hile sağlam bir meditasyon yapmanıza da yardımcı olacaktır.

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