Survivor'da adaya veda eden isim Ceyhun oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 dün akşam eleme bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun arasında SMS oylamasında en az oyu alan isim olan Ceyhun oldu. Hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Ceyhun adaya veda etti.

Adaya veda eden isim Ceyhun oldu

Survivor'da elemeye kalan Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun arasında SMS oylamasında en az oyu alan isim olan Ceyhun bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu.

Hayat hikayesiyle izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu

Survivor 2020'nin ilk bölümünde, kızını kaybettiği günleri anlatan gönüllüler takımından Ceyhun Uzun'un hikayesi dinleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.Ceyhun Uzun kızının yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan. 2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya. Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde. Maalesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım. Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın. 21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016'nın başında Tanyeli'mizi kaybetti, inşallah o bir melek oldu. Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil."