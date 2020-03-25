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Coronovirüs enfeksiyonunda ilk belirti koku ve tat kaybı olabilir!

Koronavirüs enfeksiyonu yaşlılarda ve gençlerde farklı belirtiler gösterebiliyor. Uzmanlar uyarıyor! İlk belirti koku ve tat kaybı olabilir.

Coronovirüs enfeksiyonunda ilk belirti koku ve tat kaybı olabilir!
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Koronavirüs enfeksiyonu yaşlılarda ve gençlerde farklı belirtiler gösterebiliyor.Sık görülen belirtileri arasında; öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük,halsizlik ve yorgunluk var.Ama sıklıkla orta yaş grubunda ve gençlerde aniden ortaya çıkan koku ve tat kaybı da asemptomatik olarak koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerdeki semptomlardandır ve coronavirus ile ilişkili olabilir. Üst solunum yolundan alınan virüsler burun ve boğaz mukozasında kolonize olarak çoğalıp vücut tarafından yok edilebilir veya buradan solunum yoluyla akciğerlere inerek burada zatürree gibi enfeksiyon da oluşturabilir. 

Koku ve tat kaybı en sık sebebidir 

Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım, ''Virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları koku ve tat kaybının en sık sebebidir.Güncel durumu değerlendirdiğimizde gençlerde ve orta yaştaki kişilerde Asemptomatik geçirilen Koronavirüs enfeksiyonu esnasında aniden ortaya çıkan  koku ve tat kaybı görülebilir. Bunu anlatmadaki en önemli amacımız bu kişilerin kendilerini karantinaya almaları gerekir, Çünkü bunlar farkında olmadan bulaştırıcılık oluşturur ve virüsü taşıyabilir.Bu enfeksiyonu evlerinde ailelerine yaşlılara bulaştırarak yaşlılarda daha ağır enfeksiyonlar meydana gelebilir. 

Yine gençlerde bu Koronavirüsü enfeksiyonu hafif boğaz ağrısı bulantı ve ishal şeklinde de geçirilebilir.Hafif başağırısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik belirtileri bunlara bazen koku tat kaybı, bazen ishal ve bazen kuru öksürük ve ateş eklenmesi şu an tüm dünyada yaygın olarak görülen koronavirüs ile ilişkilendirilebilir.  

 

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