Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım!

Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı. Terim'in ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğan koronavirüs haberi sonrası kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi.

"Güneş sen iyileşince açacak babam"

Ablası ve babasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim, "Bak yepyeni bir gün doğdu... Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz; yine baharlar gelecek. Sana söz; ışık sönmeyecek. Sana söz babam, hepsi geçecek" ifadelerine yer verdi.

"Umuyorum her şey iyi olacak ve babam güçlü bir şekilde çıkacak"

Buse Terim Bahçekapılı, dün sosyal medyadan bir açıklamasında şunları söylemişti: Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum.

Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım.

Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek...