search menu
search
close

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım!

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ablası ve babasıyla olan pozunu "Güneş sen iyileşince açacak babam" notuyla paylaştı.

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal paylaşım!
-A A+

Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı. Terim'in ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğan koronavirüs haberi sonrası kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi.

"Güneş sen iyileşince açacak babam"

Ablası ve babasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim, "Bak yepyeni bir gün doğdu... Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz; yine baharlar gelecek. Sana söz; ışık sönmeyecek. Sana söz babam, hepsi geçecek" ifadelerine yer verdi.

"Umuyorum her şey iyi olacak ve babam güçlü bir şekilde çıkacak"

Buse Terim Bahçekapılı, dün sosyal medyadan bir açıklamasında şunları söylemişti: Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum.

Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. 

Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek...

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Önce iç çamaşırıyla dans etti sonra hesabını kapadı! Önce iç çamaşırıyla dans etti sonra hesabını kapadı!
Magazin
İşte seks sürenizi uzatacak en etkili yollar! İşte seks sürenizi uzatacak en etkili yollar!
Cinsellik
En Güncel Galeriler
Günün bombası: Boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü!
Günün bombası: Boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın estetiksiz hali görenleri şoke etti!
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın estetiksiz hali görenleri şoke etti!
İşte Benim Stilim yarışmacılarının son halleri inanılmaz!
İşte Benim Stilim yarışmacılarının son halleri inanılmaz!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Önceki Haberler
Coronovirüs enfeksiyonunda ilk belirti koku ve tat kaybı olabilir!
Coronovirüs enfeksiyonunda ilk belirti koku ve tat kaybı olabilir!
Hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğmuştu! Survivor'dan elendi!
Hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğmuştu! Survivor'dan elendi!
Doğal antiseptik! Vücudu toksinlerden arındırıyor!
Doğal antiseptik! Vücudu toksinlerden arındırıyor!
 SEREN UZUN ‘DAN  YENİ SİNGLE !
 SEREN UZUN ‘DAN  YENİ SİNGLE !
Neden hastaneye gittiğini açıkladı ve uyardı: Burnunuzu karıştırmayın
Neden hastaneye gittiğini açıkladı ve uyardı: Burnunuzu karıştırmayın
Dondurmayı sakın kaşıkla yemeyin!
Dondurmayı sakın kaşıkla yemeyin!
Pirinç unu maskesi ile cildinizi beyazlatmaya ne dersiniz?
Pirinç unu maskesi ile cildinizi beyazlatmaya ne dersiniz?
Koronovirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı!
Koronovirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı!
Yorumlar