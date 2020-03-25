Sarımsak neye iyi gelir toksinlerin atılmasını sağlıyor!

C ve E vitamininden zengin olan sarımsak tam bir şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, hastalıklardan korunmak için şu günlerde özellikle tüketilmesi gereken besinlerin başında yer alıyor. Doğal antibiyotik olan sarımsak, vücudu toksinlerden arındırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gelin sarımsağın sağlık için faydalarına yakından bakalım!

Eklem iltihaplanmalarını engelliyor

Araştırmacılar allium sebzelerinden (soğan, sarımsak, pırasa) yüksek diyet yapan kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az diyor. Bu sebzelerde bulunan bir madde bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller. Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.

Cinsel gücü artırıyor

Cinsiyet hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanması ve cinsel sağlığın korunmasında E vitamini çok önemli etkilere sahiptir. Sarımsakta bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur, yumurtlama düzeni sağlıklı bir şekilde devam eder. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde düzenli olarak sarımsak tüketen erkeklerde cinsel organlara ulaşan kan miktarı artar ve cinsel güç arttırılır. Buna ek olarak sperm sayısı ve kalitesi de arttırıldığından bebek planlayan çiftlerin düzenli olarak sarımsak tüketmesi önerilmektedir.

Güçlü bir antiseptik

Sarımsak doğal bir antiseptik oluşuyla vücuttaki bütün toksinleri temizler. Özellikle virüs tehlikesinin bulunduğu bu günlerde uzmanlar sarımsak tüketiminin önemli olduğunu vurguluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda giren virüsleri etkisiz hale getirir.

Canlı ve parlak saçlar

Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir. Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak, saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Özellikle yıpranmış saçları olan veya saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde bu şikayetlerin azaltılabilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sarımsak, bakım sonrası saçların birkaç kez şampuanlanmasının ardından saçta koku bırakmayacaktır.

Tokluk hissi sağlıyor, kilo verdiriyor

Sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bir diğeri ise iştah kontrolünün sağlanmasına ve tokluk hissi elde edilmesine yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıran sarımsak, zayıflama diyeti uygulayan bireylerin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir. Günde bir diş taze olarak tüketilebileceği gibi sarımsak çayı şeklinde de tercih edilebilir. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını desteklemesi nedeniyle kabızlık, şişkinlik gibi sorunları önlemeye de yardımcı olur. Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra sarımsağın kalori içeriği oldukça düşüktür.

Kanser savaşçısı

Hücrelerin kansere karşı korunmasında en önemli rol, besinlerle alınan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Hassas bir vitamin türü olan C vitamini metal ile temas etmesi halinde etkisini kaybeder. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın metal bıçakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda kükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak, çok güçlü bir antioksidandır. Düzenli olarak sarımsak tüketmenin beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığı yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte öne sürülmektedir.

Sarımsak tüketirken dikkat!

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağında fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide de ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır. Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar. Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.