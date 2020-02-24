Squat yapmanın faydaları neler alt bedeni sıkılaştırıyor!

Her gün squat egzersizi yapmak kısa süre içerisinde vücuda inanılmaz fayda sağlıyor. Kadınlarda yağların özellikle biriktiği bölge olan basen ve bacaklarda yağların depolanmasının önüne geçiyor. Squat, alt bedenin güçlenip sıkılaşmasını sağlarken kalça ve bacakların şekillenmesine yarıyor. İşte her gün squat yaptığınızda bedeninizde yaşanacak değişimler...

En temel egzersizlerden biri olan squat, atletik performans için hızlanmak ve güçlenmek isteyen herkes için uygundur. Oturup kalkarken bile yaptığımız bu hareket günlük yaşamın da en temel hareketidir.

Squat yapmanın faydaları

- Düzenli squat vücuttaki kas kütlesini artırır.

- Squat; üst bacak, arka bacak ve kalçayı güçlendirir.

- Kalça ve baldırlarda yağ birikmesine engel olur.

- Squat egzersizinin amacı kilo verdirmek değildir. Bedenin alt kısmının güçlendirilmesini ve sıkılaştırılmasını sağlar.

- Egzersiz tekrarı ilerledikçe daha da etkili hale gelir ve eklem sakatlanmaları riskini azaltır.

- Denge kaslarının kullanıldığı egzersiz, denge ve hareketlilik üzerinde çalışılmasını da sağlar.

Squat nasıl yapılır?

Doğru squat hareketi için öncelikle ayak açıklığınızı bulmalısınız. Başınınız dik ve bakışlarınız ileriye doğru olmalı. Göğsünüzü yukarıda tutup ayaktayken nefes alıp, yere çömelirken verebilirsiniz.

Belinizi çok kıvırmadan doğal pozisyonunda hafif düz tutmaya çalışın. Kendi gücünüze ve kondüsyonunuza göre kalça ve basenleriniz yere paralel veya inebildiğiniz kadar aşağıya gelebilir.

Bu noktada dizlerinizin ayak uçlarının önüne geçmediğinden emin olun. Yukarıdan baktığınızda parmak uçlarınızı görebiliyor olmanız gerekiyor. Ayak tabanlarınız yere düz bassın ve ağırlığınızı topuklarınıza verin.