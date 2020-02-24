Kaçış sendromuna yakalanan Mehmet Ali Erbil tedavisine evde devam edecek!

Evinin banyosunda düşmesinin ardından nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi gören usta komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evde devam etme kararı alındı. Erbil, fizik tedaviyi de evde almaya başladı.

Düzenli egzersiz yapıyor

Fizik tedavisine evde devam eden ünlü şovmen 3 haftada bir doktor kontrolüne gidiyor. Ünlü komedyen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı. Tedavisi için sık sık hastaneye gitmek zorunda kalan Erbil, geçtiğimiz ay hastanede yatarken avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırdı.

Tedavi için aylık 150 bin TL ödüyor

Uzun bir hastalık süreci geçiren Mehmet Ali Erbil'in sigortası artık geçerli olmadığı için hastaneye aylık 100-150 bin TL para ödüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına yeni yıldan dileklerinden bahsederken şunları söylemişti: "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."