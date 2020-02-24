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Prens Harry ve Megan Markle çiftinden ‘Kraliyet’ kelimesi kraliçenin malı değil açıklaması!

Prens Harry ve Megan Markle, Sussex Royal markasının kullanımını yasaklayan Kraliçe Elizabeth'e ‘Kraliyet’ kelimesi Kraliçenin malı değil" diyerek sert çıktı.

Prens Harry ve Megan Markle çiftinden ‘Kraliyet’ kelimesi kraliçenin malı değil açıklaması!
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Prens Harry ve Megan Markle çiftine Kraliyet ailesindeyken Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanı verilmişti. Çift de daha aileden ayrılık kararını açıklamadan uzun süre önce "Sussex Royal" markasını ticari faaliyetlerde kullanmak üzere tescil ettirmişti. Fakat Kraliçe Elizabeth bu hafta başında çiftin markaları için bu ismi kullanmasını yasakladı.

Sussex Royal markasını kullanamayacaklar

Çiftin sözcüsü konu ile ilgili Cuma günü bir açıklama yaptı ve Dük ve Düşes'in royal (kraliyet) veya Sussex Royal markasını, "özel İngiltere hükümet kuralları"na göre herhangi bir markada kullanmaktan kaçınacağını belirtti. "Sussex Dükü ve Düşesi, 2020 İlkbaharı sonrası hiçbir alanda 'Sussex Royal'i kullanmayı düşünmüyor" dedi.

Prens Harry: Kraliyet terimi Kraliçe'nin değil

Prens Harry bu konuda, Sussex Royal resmi web sitesi üzerinden de bir açıklama yayınladı. Kraliyet görevlerini bırakma sürecinin tam olarak nasıl gerçekleşeceğini detaylandırırken, kraliçenin royal-kraliyet terimi üzerinde herhangi bir mülkiyetinin bulunmadığını vurguladı.

Bu arada Meghan Markle'ın arkadaşlarına "Bizim kaçınılmaz başarımız bu ismi kullanıp kullanmamamıza bağlı değil" dediği de belirtiliyor. İleri sürülenlere göre Meghan Markle arkadaşlarına "Harry ve Archie kraliyet kanı taşıyor. Kimse bunu onlardan alamaz. Aile olarak onlar her zaman 'Kraliyet üyesi olarak kabul edilecekler' dedi.

31 Mart'ta resmi olarak Kraliyet'ten ayrılıyorlar

Prens Harry ve Meghan Markle, 9 Mart'ta kraliçe ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte Commonwealth Service denilen İngiliz Devletler Topluluğu resmi törenine katıldıktan sonra 31 Mart'ta Kraliyet'ten resmi olarak ayrılacaklar.

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