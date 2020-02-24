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Ödeme ne iyi gelir nar suyu ödem attırıcı etkiye sahip!

Kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülen ödem, hayatı çekilmez kılıyor. Doğal besinler ise ödemden kurtulmanın çaresi oluyor. İşte ödem attıran besinler!

Ödeme ne iyi gelir nar suyu ödem attırıcı etkiye sahip!
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Gün boyu oturulan masa başı bir işe sahip olmak, fazla kilolar, karaciğer ve böbreklerin iyi çalışmaması vücuttaki ödem oluşumunun başlıca sebeplerinden. Vücutta biriken ödem çeşitli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Ödemi doğal bitkilerle vücudunuzdan atmanız mümkün. İşte ödem attıran doğal besinler!

Yoğurt

Marketlerden satın almak yerine evde yaptığınız yoğurt, prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür. Özellikle şişkinliklerin yok olmasında büyük bir etkiye sahiptir.

Salatalık

İçerisinde bulunan beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık çoğu sudan oluşuyor. Salatalığı içtiğiniz suya ekleyip ve bekletmek antioksidan etkisini yükselterek ödem atmada yardımcı oluyor.

Maydanoz

Yeşil bitkilerin ödem attırıcı besinler arasında olduğu artık neredeyse kanıtlanmıştır. Sabahları tüketeceğiniz yarım kase maydanoz en etkili besinlerden biridir. Özellikle şişkinliği azaltır.

Ananas

Doğal detoks olarak da adlandırabileceğimiz ananası her mevsim bulabilmeniz mümkün. Ananası parçalara bölüp su haline getirip içmenizi öneririz.

Yaban mersini

A,B,C vitaminleri açısından yüksek oranda lif içeren yaban mersini, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor ve bu sayede kabızlığı önlüyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da faydalı oluyor.

Kayısı

Potasyum bakımından zengin olan kayısı, vücut sıvılarının dengesini korumada yardımcı olarak, ödeme karşı etkili oluyor. Günde 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.

Nar suyu

Nar suyu olarak bahsettiğimiz suyun doğal meyve suyu olduğunu unutmamanız gerekir. Taze nardan sıkılmış bir nar suyu, ödem attırıcı etkiye sahip olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise kanınızdaki şeker oranı. Şeker hastalarının doktoruna danışarak hangi oranda tüketmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor.

Su

Günlük 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli. İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri serpiştirmeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve ödem atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.

Turp

Turp yüksek oranda potasyum ve folat içeren doğal besinler arasında yer alıyor. Haftada 1-2 kez turp tüketmek ödemin atılmasına büyük oranda yardımcı olabiliyor. Fakat gaz problemine sebep olabileceği için haşlayarak yemek veya suyunu içmek daha fayda sağlayacaktır.

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