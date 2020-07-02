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Su içmenin faydaları neler baş ağrısını önler!

Yeterli su tüketiminin vücudumuzda birçok problemin aşılmasına katkı sağladığnı biliyor muydunuz? Öyle ki baş ağrısını bile gideriyor! İşte faydaları!

Su içmenin faydaları neler baş ağrısını önler!
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Vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biri olan su, özellikle düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde birçok sağlık sorunun aşılması konusunda fayda sağlıyor. Düzenli ve yeteri kadar su içmek, ağız kokusunu önlüyor, baş ağrısını gideriyor. Peki günde ne kadar su tüketilmeli? Su içmenin bilmediğimiz ne gibi faydaları bulunuyor? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları haberimizde...

Ağız kokusunu önlüyor 

Ağız kokusunun neden kaynaklandığını biliyor musunuz? Dilin, dişlerin ya da diş etlerinin arasına yerleşen yiyecekler bir süre sonra bakteriye dönüşmekte bu kokuya neden olmaktadır. Su içerek bu bakterilerin temizlenmesine yardımcı olursunuz. Böyle kötü nefes kokusundan da kurtulmuş olursunuz. Bu nedenle bol bol su içmeye gayret edin. 

Baş ağrısını önlüyor! 

Düzenli ve yeterli su içmenin baş ağrısını önlediğini biliyor muydunuz? Bunun yanı sıra ruh halini iyileştirici özelliği de bulunan su beyin fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor. 

Fiziksel gücü arttırıyor 

Yeterli miktarda su tüketimi, egzersiz yaparken ve vücudunuzun genel fiziksel performansını artırmak ve enerji seviyelerini iyileştirmek için çok önemlidir.

Kabızlığı giderir

Kabızlığı gideren en önmli faktörlerden bir tanesi su desek inanır mısınız? Özellikle de karbonatlı su! Kabızlığı önlemede birebir etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Böbrek taşlarını uzak tutar

Bol bol su içerek böbrek taşı riskinden kurtulabilirsiniz. Böbrek taşları, böbreklerinizin içinde oluşan sert mineral ve tuz birikintileridir. Bol su içerek böbreklerden daha fazla sıvının geçmesini sağlar ve bu problemin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz. 

 

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