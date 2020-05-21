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Azeri kızı Günel kimdir son hali ile görenleri şoke etti!

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel'in değişimi görenleri şoke etti.

Azeri kızı Günel kimdir son hali ile görenleri şoke etti!
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İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Oldukça büyük bir değişim geçiren Günel'in değişimi şoke etti. 

Estetikle bambaşka biri oldu 

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu. Birçok estetik yaptıran ve saç rengini değiştirerek sarıya boyatan Günel'in yeni imajı kimi takipçileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 

''Bir süre beni böyle sevin'' 

Günel'in "Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.

Azeri kızı Günel kimdir? 

Günel Zeynelova 25 Ekim 1985 yılında Azerbeycan'ın Ağdam şehrinde dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in manevi kızım olarak sevdiği Günel, aynı zamanda onun sayesinde meşhur oldu. Bir dönem Reza Zarrab ile de aşk yaşayan Günel bir süre müzik hayatına ara verip Azerbaycan'da GNL Diamond isimli bir marka oluşturmuştu. Ticarete de atılan Günel müzik çalışmalarına devam ederken kendisini de baştan yaratarak gündem oluyor.

 

 

 

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