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Patatesli pişi tarifini birde bu yöntemle deneyin sabah kahvaltıların vazgeçilmezi!

Sabah kahvaltısında farklı bir lezzet arayanlar için lezzeti damaklarda bırakan patatesli pişi tarifini derledik!

Patatesli pişi tarifini birde bu yöntemle deneyin sabah kahvaltıların vazgeçilmezi!
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Sabah kahvaltısında farklı bir lezzet arayanlar için yapılışı hem çok kolay hem de oldukça doyurucu ve lezzetli olan patatesli pişi tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylaştık! Sizde evde kendinize ödül olarak bu lezzetini damaklarda bırakan patatesli pişi tarifini yaparak afiyetle yiyebilirsiniz. İşte' Evde patatesli pişi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler. Şimdiden sevdiklerinizle beraber afiyet olsun!

Malzemeler; 1/2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı sirke, 1/2 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2,5 - 3 su bardağı un, 2 adet büyük boy patates, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı zeytinyağı patatesli pişi yapmak için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Ilık süt, su, toz şeker ve mayayı bir kabın içerisinde güzelce çırpın.
Ardından tuz, sirke ve azar azar un ilave etmeye başlayın. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur eldene kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru streç filmle sarın. Hamurunuzu oda sıcaklığında 20 dakika kadar mayalandırmaya bırakın.

Hamur mayalanırken patatesleri bir tencereye aktarın. Üzerine su ilave ederek haşlamaya bırakın. Haşlanınca kabuklarını soğuk suyun altında soyun. Bir kaba alıp ezin, üzerine tuz karabiber de ekleyerek püre haline getirin.

Mayalanan hamuru iki bezeye bölün. Tezgahınızı unlayın. Bezenizi merdane yardımıyla 1 cm inceliğinde açın. İnce açmaya özen gösterin. Ardından çay bardağı ya da yuvarlak hamur kesme aparatıyla hamurunuzdan minik parçalar kesin. İçlerine patatesli harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyun. Hamurun her iki ucunu içe doğru katlayarak birleştirin. Her yerinin kapanmasına özen göstererek uzun bir kroket şekli verin. Zeytinyağınızı bir tavaya alın ve kızdırın. Hazırladığınız pişileri kızgın yağa atıp arkalı önlü kızartın. Ardından kağıt havlu serili bir tabağa ilave ettikten sonra afiyetle bu lezzeti sabah kahvaltılarınıza dahil edebilirsiniz.

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