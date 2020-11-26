Kekik yağının faydaları neler uzmana danışmadan sakın kullanmayın!

Sosyal medyadan kekik yağının virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bu bitkiye ve yağına olan talep patladı. Peki, kekik yağı faydaları nelerdir? Kekik yağı virüs ve bakterilere karşı korur mu? Kekik yağının koronavirüsün DNA zincirini tamamen yok ettiği doğru mu? Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof.Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağı kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu

Koronavirüse karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma yok

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının koronavirüse karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını belirterek, "Kekik türlerinin koronavirüs ilişkili yapılmış bir çalışma yok. Bu yapılan çalışmalar daha çok kekiğin içerisindeki etken madde olarak karşımıza çıkan çeşitli bileşiklerde flavonoid ve terfenadinlerden kaynaklanıyor.Kekiği kekik olarak tüketmek ya da kekiği kekik yağı olarak tüketmekten bahsedilebilir.Kekiğin içerisindeki aktif maddeyi standardize bir şekilde elde edip onu tedavide kullanmak bunlar çok farklı şeyler" dedi.



Hekim önerisi olmadan asla kullanmayın!

Yemeklerde kullanılan kekiğin tedavi amaçlı kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Parlakpınar şöyle konuştu:"Kekik ve kekik ürünleri tamamlayıcı ve destek tedavi içerisinde yer alabilir.Hastalarımızın da hekimlerine danışmadan bu ürünleri alıp kullanmalarını ben önermiyorum. Yine Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çatısı altında tıbbi bitkiler listesi ve monograflar var. Bu uyarılara dikkat etmemiz lazım. Geniş deri yaralanmalarında, açık yaralarda, yüksek ateş dolaşımla ilgili bozukluklarda, hormon duyarlı kanser tiplerinde, kanamalı şiddetlilerde ve enfeksiyonlarda görüldüğü durumlarda kullanılmamalı. 12 yaş altı çocuklarda toprak üstü kısımları yani çiçekler ve yaprakları, 18 yaş altı çocuklarda ise uçucu yağı dahilen ve haricen kullanılmamalı. Bunların banyo yapılarak kullanım yolu da var. Çay olarak içilebiliyor, topik krem olarak sürülebiliyor. Ancak bu da mutlaka hekim önerisiyle yapılmalı."



Kekik ve kekik yağı satışları yüzde 300 arttı

Baharat satışı yapan aktarlar ise kekik yağı satışlarının pandemi süresi boyunca arttığını, fiyatının da böylelikle yükseldiğini belirterek, "Satışlarımız koronavirüs öncesine göre yüzde 300 arttı. Bu talep doğrultusunda kekik yağının 20 gramı önceden 18-19 liraydı, şu anda 30 lira oldu. Salgın devam ettikçe kullanım ve fiyatı da artar" dedi.



Kaynak: Pembenar