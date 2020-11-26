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Şeyma Subaşı'ndan kızıyla fotoğrafına para yorumu yapan takipçisine küfürlü cevap!

Tatilleri bitmek bilmeyen Şeyma Subaşı yurdışında tatil yapıyor. Subaşı, kızıyla olan fotoğrafına gelen nafaka yorumuna sinirlenerek küfürlü bir yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan kızıyla fotoğrafına para yorumu yapan takipçisine küfürlü cevap!
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Yılın çoğunu yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, şimdilerde Miami'de güzel havanın keyfini sürüyor. Kızı babası Acun Ilıcalı'nın yanında olan Subaşı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızı Melisa'ya olan fotoğrafını paylaştı

Kızı Melisa'yı özleyen Subaşı, anne-kız birlikte poz verdikleri fotoğrafları paylaşarak "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu düştü. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" deyince Subaşı küplere bindi.

Takipçisine küfretti

Takipçisinin yorumuna cevap veren Şeyma Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya."

 

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