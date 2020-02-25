Göz alerjisi nedir polenler ve hayvan tüyleri sebep oluyor!

Özellikle bahar aylarında kendini gösteren göz alerjileri pek çok insanın muzdarip olduğu bir rahatsızlık. Gözde yanma ve kızarıklıklara neden olan alerjilere genellikle polen, toz partikülleri, hayvan tüyleri sebep olmakta. Gerekli önemler alınarak ve buna uygun tedaviyle göz alerjileri hafifletilebiliyor. İşte göz alerjisi hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Göz alerjisi nedir?

Göz alerjisi gözün bazı dış etkilere karşı verdiği alerjik tepki olarak tanımlanır. Göz hücreleri alerjik reaksiyonlara karşı histamin adlı bir madde salgılar. Histamin salgılanması göz kapaklarının altında bulunan dokunun şişerek kızarmasına neden olur. Bu alerjiler sürekli ve sezonluk olarak iki türdür.

Göz alerjisi neden olur?

Göz alerjileri konjoktiva üzerinde etkiye sahiptir. Burunda da bulunan bu zarlar alerjiye açık yapıdadır. Bu durumda burunda kaşıntı, akıntı ve tıkanıklık da beraberinde oluşabilmektedir.

Polen

Toz zerreleri

Yabani otlar

Çim

Hayvan tüyleri

Sezonluk alerjiler; mevsim geçişleri olan sonbahar ve ilkbaharda ortaya çıkarlar. Oluşma nedeni polenlerdir.

Sürekli alerjiler; hayvan tüyleri, toz zerreler, ve diğer alerjik maddeler etkisiyle ortaya çıkmaktadır.

Göz alerjisi belirtileri

Her iki alerjide de aynı belirtiler göze çarpar.

Göz içinin aşırı kaşınması

Göz yanması

Bulanık görme

Gözden yaş gelmesi

Gözde kızarma

İltihaplanma ya da çapaklanma durumu

Göz alerjisi tedavisi

Alerjik etkenlerden uzak durmak

Alerjiye neden olan her türlü etkenin oluştuğu yerlerden ve ortamlardan uzak kalarak bir engel oluşturulabilir. Ayrıca evde oluşabilecek her türlü toz zerrelerine karşı hijyenik olmak etkili olacaktır. Aynı şekilde havalandırma filtreleri gibi evde toz yaratan her şey dikkatli bir şekilde temizletilmelidir. Bu arada dışardaki etkileri azaltmak için eve geldiğinde duş almak da bir tedbir olabilecektir.

Soğuk kompres uygulaması

Alerjinin oluşması durumunda gözlerdeki belirtileri hafifletmek için soğuk su ile kompres yapmak iyi gelecektir. Ya da buz poşeti ile bunu uygulamak mümkündür. Günde 3-4 kez uygulamak fayda sağlayacaktır.

Yapay gözyaşları

Göz hekiminin verdiği suni gözyaşları da bu alerjilere en iyi fayda sağlayan tedavidir.

Antihistamin damlalar

Antihistamin içeren damlalar alerjik reaksiyonlara fayda sağlamaktadır. Uzun süre kullanmamak gereklidir. En fazla bir hafta yeterli olacaktır.

Steroit Damlalar

Daha yoğun geçen ve ilerlemiş alerjiler için kullanılmaktadır. Kaşıntı, kızarıklık gibi etkileri azaltmada fayda sağlar. Uzun kullanmamak gerekir. İlaç içerikli uygulamalar için mutlaka doktor kontrolünde tedavi sağlanmalıdır.

Alerjinizi hafifletebilecek doğal yöntemler şöyle:

Tuzlu Su; kaynamış ve soğutulmuş suya tuz ilave ederek göz kapaklarına pansuman yapılabilir.

Gül Suyu; Günde 3-4 kere göz kapaklarına tatbik edilebilir.

Mum Ağacı Kabuğu; ağrıyı ve çapakların atılmasını sağlar.

Acı Biber; tüketimi içerisindeki antiseptik madde nedeni ile faydalıdır.