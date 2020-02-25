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Setlere yeniden dönen Arda Kural'dan açıklama artık eskisi gibi olmayacağım!

TRT 1'de yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Arda Kural, yaptığı hatalardan pişman olduğunu söyledi.

Setlere yeniden dönen Arda Kural'dan açıklama artık eskisi gibi olmayacağım!
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Yerli Leonardo DiCaprio" olarak tanınan Arda Kural, sıkıntılı dönemlerini artık geride bıraktı. Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiren Kural, artık setlere yeniden geri dönme kararı aldı ve TRT 1'de yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Ünlü oyuncu kariyerinde yaptığı birçok hata olduğunu söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu. 

''Bir dönem içime gömüldüm''

Kariyerinin ilk yıllarında şöhreti yakaladıktan sonra farklı düşüncelere girmeye başladığını söyleyen Arda Kural, "Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım. Tutunamayanlar dizisi öyle yeteneksiz ve başarısız oldukları için değil, doğru ve dürüst oldukları için hayatın gerçekleri onların üstüne çıktığı için tutunamayan insanları hikayesini anlatıyor. Benim hikayem de böyle bir şeydi" diye konuştu.

''Benim de çok hatam var''

Arda Kural röportajın devamında şunları söyledi:

"Ben zeki biriyim, aptal değilim. Kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. 'Nasıl değiştiririm, neler yapabilir' diye.

Setlere yeniden dönen Arda Kural'dan açıklama artık eskisi gibi olmayacağım!

''Şöhreti kaldıramadım''

"Şöhreti kaldıramamış biri değilim, Sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım. Sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok, korkum da. Önemli olan benim kendimi bilmem."

Setlere yeniden dönen Arda Kural'dan açıklama artık eskisi gibi olmayacağım!

''Eskisi gibi olmayacağım''

"Artık 38 yaşıma geldim. İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabii. Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum."

 

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