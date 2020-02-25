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Klip için dört ayda 50 kilo verdi

O Ses Türkiye de Hadise'nin takımında yer alan ve söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettiren  Anıl Şimşek, 4 ayda 50 kilo verdi.

Klip için dört ayda 50 kilo verdi
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O Ses Türkiye de Hadise'nin takımında yer alan ve söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettiren  Anıl Şimşek, ''Hazır mıyız '' isimli  ilk single çalışmasını müzik severler'in beğenisine sundu.

4 ayda 50 kilo verdi 

Şarkısı ve çektiği klip ile kısa sürede büyük ilgi gören Anıl Şimşek,yeni şarkı için de kolları sıvadı.Şarkıcı yeni çalışmasıyla  birlikte görünümünü de değiştirdi.Eski hali 150 kiloyu bulan Şimşek, dört ayda  yaklaşık 50 kilo verdi.

150 kilodan 100 kiloya inen Anıl Şimşek , verdiği 50 kilonun kendisini tatmin etmediğini asıl hedefinin ikinci kliple birlikte 80 kilo olduğunu belirtti.Şarkıcı açıklamasın da ,beni kilolu halimle sevenlerim de çoktu ama hem sağlığım hem de sahnede dans edebilmem için bu kiloları vermem şarttı. Şimdi ki görüntüm beni de çok mutlu etti ,yeni şarkı ve klip için hazırım artık dedi.

Klip için dört ayda 50 kilo verdi Klip için dört ayda 50 kilo verdi

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