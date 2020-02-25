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Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya cesur pozlarının yanı sıra bu kez de makyajsız fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
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Sesiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hadise'nin adı son günlerde yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la anılmaya başlandı. Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cesur paylaşımlarının yanı sıra şarkıcının makyajsız halleri de gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Hadise bu paylaşımlarıyla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

''İstediğimi yaparım'' notunu düştü 

Son dönemde paylaştığı ve paylaşımlarına "İstediğimi yaparım" notlarını düşen Hadise, makyajsız ve doğal fotoğraflarıyla da çok beğeniliyor. Ünlü şarkıcı annesiyle birlikte vakit geçirdiği hallerini Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı. Hadise'nin bu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. 

 

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