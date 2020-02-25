Kolesterole ne iyi gelir maydanoz kürü kolesterol seviyesini düzenliyor!

Genelde orta yaş ve üzeri kişilerde görülen kolesterol insan sağlığı için bir tehdit unsuru. Kolesterol zaman içerisinde ilerleyerek geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Sağlıklı beslenme, kolesterol değerlerinin sık sık kontrol ettirilmesi ve egzersizler kolesterolden kurtulmamızı sağlayabilir.

Karaciğer kan şekeriyle birlikte kolesterol üretiyor

Kolesterol değerini yükselten organımız karaciğerdir. Karaciğer, tükettiğimiz besinlerin türüne ve miktarına bağlı olarak yükselen kan şekeriyle birlikte kolesterol üretir.

Yüksek kolesterolün tedavisinde birçok insan ilaçsız doğal tedavi arayışına giriyor. İlaçsız tedavi denilince akla ilk gelen konu sağlıklı beslenme oluyor.

Kolesterolü düzenleyen maydanoz kürü tarifi;

15 -16 saplarıyla beraber maydanoz, 1 limon suyu, yarım su bardağı su. Maydanozları saplarıyla birlikte, sıktığınız limonun suyunu ve suyu bir kaba alarak blenderden geçirin ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnınıza kahvaltıdan 20 dakika önce için. 15 gün boyunca uygulayın. Kolesterol genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha yaygındır. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükseliş gösterir ve zaman içerisinde geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

Tüketmeden önce hekiminize danışın!

Lipid adı verilen bir tür kan yağının yükselmesi ve damar sertliğine neden olmasıyla ortaya çıkan kolesterolü, evde hazırlayacağınız kür ile kontrol altına alabilirsiniz. Tabii ki tüm kürlerde olduğu gibi bu kürü denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.