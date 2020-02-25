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Domuz gribi olan Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu çıktı!

Göğüs kanserini yendikten sonra Ocak ayında domuz gribi teşhisi konulan usta sanatçı Nilüfer'in akciğerinde mantar meydana geldi

Domuz gribi olan Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu çıktı!
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Daha önce göğüs kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Usta sanatçı Nilüfer'in akciğerinde şimdi de mantar meydana geldi.Hayranlarını üzen sanatçı, sağlık durumu hakkında konuştu. Nilüfer, "Umarım yaz başında iyileşmiş olacağım" dedi.

''Yaz başında iyileşmiş olacağım''

Akciğerdeki mantar enfeksiyonları tamamen yok olabilen, ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık. Bu nedenle Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor. Sevenlerinin merakını gidermek için bir açıklama yapan sanatçı, şöyle dedi: "Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım.Nilüfer, daha önce rahatsızlığı nedeniyle 25 Nisan'a ertelediği Bostancı Gösteri Merkezi konserini son doktor kontrollerinin ardından iptal etti.

 

 

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