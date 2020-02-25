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Ünlü oyuncu Jackie Chan'in korona virüsünden karantinaya alındığı iddia edildi!

Bir döneme damga vuran dövüş filmlerin oyuncusu Jackie Chan'in Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Jackie Chan'in korona virüsünden karantinaya alındığı iddia edildi!
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Dövüş filmleriyle tanınan 65 yaşındaki ünlü oyuncu Jackie Chan'in yer aldığı ortamdaki bir misafirinde koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantina altına alındığı iddia edildi.

Korona'ya çare bulanı ödüllendireceğini açıklamıştı

Jackie Chan, ölümcül vakalarla dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyerek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini açıklamıştı.

"Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerekiyor"

"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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