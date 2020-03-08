Popçu Aleyna Tilki Instagram'da paylaştığı pembe spor kombiniyle büyüledi!

Yaptığı açıklamalar ve verdiği pozlarla adından sıkça söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı spor şıklığını yansıtan pozlarıyla takipçilerini mest etti.

170 bin beğeni aldı

Güzel şarkıcı'nın, ingilizce 'gerçek' etiketiyle paylaştığı pozlar 170 bin beğeniye ulaştı. Hayranları Aleyna'yı 'Güzel olan her şey sende toplanmış sanırım', 'Bu güzelliğin sırrını açıklar mısın?', 'Bir şekilde bu aşkı içimde halledemiyorum' şeklinde iltifatlar içeren yorumlara boğdu.