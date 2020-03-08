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Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı!

Eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasında hakim karşına çıkan şarkıcı Gülben Ergen aylık kazancını iletti. Ergen aylık geliri için 15 bin TL dedi.

Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı!
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, önceki gün eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasında yer aldı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

"Aylık gelirim 15 bin TL"

Sunucu Erhan Çelik, ayrıldığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı. TV100'de yer alan habere göre; Davadan beraat eden ünlü şarkıcı tutanaklarda aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi. Konserlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer alan Ergen'in kazancı ise herkesi şaşırttı.


Öte yandan Gülben Ergen'in beraatine rağmen davasından vazgeçmeyen Erhan Çelik istinaf mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.

 

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