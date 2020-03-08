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Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Özcan Deniz'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ederken Özcan Deniz hiç beklenmedik bir paylaşımda bulununca sosyal medyada gündem oldu. Deniz'in 8 Mart paylaşımı herkesi şaşırttı. 

Kadınlar Günü paylaşımı herkesi şaşırttı 

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı herkesi şaşırttı. Deniz'in 8 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım." notunu düşmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

 

 

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