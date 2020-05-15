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Cildi temizleyen maskeler neler çilek maskesini yoksa hala denemediniz mi?

Evde uygulayacağınız basit ama etkili maske tarifleri sayesinde cildinizi derinlemesine temizleyebileceksiniz. İşte hazırlanışı!

Cildi temizleyen maskeler neler çilek maskesini yoksa hala denemediniz mi?
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Cildi temizleyen maskeler neler? Cildinizi derinlemesine temizlemek istemez misiniz? Evde hazırlayacağınız bu maskelerle cildinizi derinlemesine temizleyebilecek kısa süre içerisinde ışıl ışıl bir görünüme kavuşmasını sağlayabileceksiniz. Üstelik oldukça da ekonomik. Dışarıdaki güzellik salonlarına ihtiyaç duymadan kendi işinizi kendiniz halledebileceksiniz. Peki nasıl? Gelin hep birlikte öğrenelim. İşte yapmanız gerekenler! 

Çilek maskesi: 

Malzemeler:

4 adet ezilmiş çilek, 2 tatlı kaşığı bal. 

Hazırlanışı:

Çilek maskesini, temizlenmiş bir cilde uygulayınız. Bu karışımı 20 dakika boyunca maskeyi yüzünüzde bekletebilirsiniz.

Gül Toniği maskesi: 

Malzemeler: 

1 su bardağı maden suyu, 1 çay bardağı limon suyu, 1.5 su bardağı gül suyu ve gül yaprakları.

Hazırlanışı:

Cam şişe içerisinde malzemeleri hazırlayınız. Hazırladığınız toniği, temizlenmiş bir cilde uygulayınız

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