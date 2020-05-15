Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi!

Oyuncu Serkan Şenalp,2 yıldır birlikte olduğu Esengül Yılmaz'la Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini yönetmenler Fehmi Öztürk ve Mustafa Bilgin yaptı. Ünlü oyuncu Serkan Şenalp'in nikahta adını yanlış söylemesi ise tüm konukları güldürdü.

Damat heyecandan adını karıştırdı

Hürriyet'in haberine göre; Serkan Şenalp, nikah sırasında heyecanlanıp, adını "Sercan" olarak söyledi. Bu olay eşini ve şahitleri güldürdü.

Nikahı internetten canlı yayınladılar

Yakınları için nikah sırasında internetten canlı yayın yapan çift, mutluluk pozları verdi.