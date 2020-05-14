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Uzun ilişkiden sıkılmamak için neler yapılır birbirinize zaman ayırın!

Hemen her insanın hayalinde mutlu ve uzun süren bir birliktelik yaşamak vardır. Rutinleşen uzun ilişkiden sıkılmamak için uymanız gereken 4 öneriyi paylaştık...

Uzun ilişkiden sıkılmamak için neler yapılır birbirinize zaman ayırın!
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Her şeyin hızlı ve yüzeysel olarak gerçekleştiği günümüzde, ilişkiler de kendilerine düşen payı aldı. Sağlıklı bir ilişki sürdürmenin giderek zorlaştığı bir dünyada uzun soluklu bir birliktelik yaşamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar var. İlişkiden sıkılmamak ve monotonluğun önüne geçmek için ne yapılması gerekiyor? İşte ilişkiden sıkılmamanız için yapmanız gereken 4 şey!

Birbirinize zaman ayırın 

Sizin için önemli olan işlerinize yoğun çaba gösterip zaman ayırmanız normaldir. Ancak bu durum ilişkinizin heyecanını azaltabilir. Birbirinize vakit ayıramamanız ilişkide sıkılmalara yol açabilir. Bu nedenle ilişkinizi uzun kılmanın ve canlı tutmanın en önemli yolu birlikte olabildiğince çok zaman geçirmektir. Çiftler arasındaki paylaşım ancak böyle artırılır. Birbirinizi asla ihmal etmeyin. 

Bireysel ve çift olarak hobi edinin

Sağlıklı bir çift olmanın yolu birlikte her şeyden zevk almaktan geçiyor. İlişkide hem zevk aldığınız etkinlikleri hem de birbirinizin ilgi alanlarını bulmak çok önemlidir. Siz de eşinizle spor, müzik, tiyatro gibi çeşitli ortak hobiler edinin ve bunlara bol bol vakit ayırın.

Sorunlarınızdan kaçınmayın 

Birçok insan ilişkide, eşlerini inciteceklerini ve duygularının değişeceğini düşünerek sorunlardan kaçar. Ancak gerçek şu ki sıkıntıya yol açan sorunlar konuşulmadığında ilişki daha da kötü bir hal alır. Bunun önüne geçmek için eşinize konuşmayı deneyin ona birkaç dakikası olup olmadığını sorun ve dürüst bir şekilde içinizde yaşadıklarınızdan bahsedin. Saldırgan olmayın. Cümlelerinizi özenle seçin. Böylece savunmasızlığı tetiklememiş olursunuz.

Cinselliği ihmal etmeyin 

Aşkın en iyi aktarımı cinselliktir. Cinselliği bir kenara atıp olsa da olur olmasa da noktasındaysanız bu tatminsizlik ilişkinize sıkılmalara yol açacaktır. Bunu yapmayın. Bu konuda açık açık konuşun çünkü cinsel uyumu sağlamanın en iyi yolu konuşmaktan geçer.

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